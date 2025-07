Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di ‘Calciomercato - L’Originale’, il giornalista Paolo Condò dice la sua sul futuro di Hakan Calhanoglu: "Le parole che ha detto Lautaro io non le avrei dette, ma una volta che le hai dette non te le puoi rimangiare. Il dentifricio non puoi rimetterlo nel tubetto una volta che lo hai spremuto.

Secondo me l’Inter deve difendere la frontiera Dumfries-Thuram e poi deve cominciare un po’ a svecchiare, Calhanoglu è uno di quelli che andrà sostituito. Secondo me quando un giocatore affida al suo barbiere la sua idea di voler tornare a casa secondo me è andato”, ha concluso.