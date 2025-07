Inter e Bruges continuano a trattare per il trasferimento in Belgio del centrocampista Aleksandar Stankovic. Come riportato da Matteo Moretto, in queste ultime ore ci sono stati nuovi contatti e le parti sarebbero adesso già vicine.

Oltre alla ricompra, su cui si stava già trattando, la novità è la presenza di una percentuale sulla futura rivendita in favore del club nerazzurro.