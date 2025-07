Un croato ex Inter lancia il connazionale Petar Sucic che al Mondiale per Club ha già iniziato la sua avventura con la maglia nerazzurra. Parlando ai microfoni di Sportske Novosti, Mateo Kovacic parla così del suo connazionale: "Petar merita tutto il bene che gli sta succedendo. Non abbiamo parlato dell'Inter, ma l'Inter mi ha parlato di lui. Non c'erano dubbi su che tipo di giocatore sia, perché lo vedono molto bene. Il direttore Piero Ausilio mi ha chiesto che tipo di ragazzo sia, il suo carattere. Ho potuto dirgli solo le cose migliori perché Petar è un bravo ragazzo, duro, con carattere, tenace e, cosa importante, è umile e dedito". Kovacic, oggi al Manchester City, esprime poi un'ulteriore certezza: "Ha un grande talento, ma saranno proprio questo atteggiamento e questo approccio, cioè il fatto che sia un grande lavoratore, che contribuiranno alla sua grande carriera!".

Altro connazionale che sta per affrontare l'avventura in Serie A è l'eterno Luka Modric, nuovo acquisto del Milan: "La storia competitiva è diversa in questa fase storica, ma il Milan, diciamo la verità, è un club di livello mondiale. Lo Stadio Giuseppe Meazza è monumentale. Giocare lì è un'esperienza fantastica. Sono convinto che Modrić farà grandi cose lì, perché oltre a essere un giocatore meraviglioso e carismatico, arriva in un club che vuole vincere dopo un anno negativo, e avrà il vantaggio di non dover fare le Coppe. Quindi, con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, potrà lavorare molto e dedicarsi alle partite della Serie A. Modrić troverà anche molto entusiasmo, così come sono sicuro che anche i milanisti sapranno entusiasmarsi per il suo calcio".