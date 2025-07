Nicolò Barella aveva un sogno particolare per il suo Cagliari, cullato con altri corregionali coi quali ha condiviso l'esperienza in rossoblu. A svelarlo è Nicola Murru a Cronache di Spogliatoio: "Con Barella ed Alessandro Deiola sognavamo un Cagliari come l'Athletic Bilbao, solo con giocatori sardi. L’unico posto nel quale potesse accadere questo è la Sardegna".