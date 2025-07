Non solo entrate e se nel pezzo precedente di Tuttosport l'attenzione del quotidiano torinese è concentrata sulle possibili nuovi arrivi, doveroso è il punto della situazione sulle uscite. Manovra che riguarda soprattutto il centrocampo: il primo nome è quello di Kristjan Asllani, intenzionato a restare in Italia, esigenza che lo ha portato a pronunciare il no al Betis Siviglia. La destinazione dell'italo-albanese potrebbe essere più vicina a 'casa' di quanto pensasse: la Fiorentina si è informata "con dovizia di particolari sulla sua situazione attuale. L’Inter valuta il cartellino di Asllani 18-20 milioni - spiega TS -, col club di Commisso che eventualmente potrebbe far pervenire un’offerta da 15-16 milioni più bonus per chiudere velocemente l’affare. Il profilo del calciatore piace alla società toscana, ma anche al nuovo allenatore Pioli".

Asllani ma non solo. Un altro nome in trattativa d'uscita ma con qualche obbligato rallentamento è quello di Aleksandar Stankovic, al centro dell'operazione tra Inter e Bruges che hanno trovato l’accordo sì per la cessione del calciatore, a 10 milioni totali, ma alle prese per trovare un accordo sulla cifra della recompra. "I belgi vogliono che venga fissata a 35 milioni, i vice campioni d’Italia e d’Europa al massimo si vorrebbero spingere sino ad un massimo di 30. In tal senso in soccorso dell'Inter potrebbe arrivare il Sassuolo. Ieri infatti nei dialoghi tra Marotta e Carnevali si è parlato anche del figlio d’arte. Qualora la situazione non si sbloccasse con i fiamminghi, il club neroverde sarebbe pronto ad accogliere il serbo, che tra l’altro non è il solo potenziale obiettivo di mercato degli emiliani" che avrebbero messo gli occhi anche su Sebastiano Esposito, pedina non considerata prioritaria ma che, qualora il club neo-promosso si liberasse di alcuni esuberi, potrebbe diventare un’opportunità per un investimento da 5-6 milioni di euro.