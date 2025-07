Sono state fissate per la giornata di domani le visite mediche per conto del Genoa di Valentin Carboni. La conferma arriva da Gianlucadimarzio.com, che spiega come una volta completato l'iter l'argentino raggiungerà Moena per aggregarsi al ritiro della formazione di Patrick Vieira. Dopo aver ben figurato al Mondiale per Club, per Carboni la grande opportunità del rilancio con i rossoblu dopo l'ultima sfortunata annata all'Olympique Marsiglia.