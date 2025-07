Il sorriso di Beppe Marotta, ieri sollecitato a rispondere su alcune questioni calde di casa Inter, la diceva lunga ma non chiara. E difatti per capire come frutteranno gli straordinari del presidente nerazzurro, che quest'anno prima di andare in vacanza vorrà riportare qualche sorriso sul volto dei tifosi, bisognerà attendere di vedere gli sviluppi.

I nomi accostati all’Inter come possibili obiettivi di mercato sono diversi e l'ultimo della lista è quello tirato fuori dalla Bild di Joao Palhinha. Nome che ripropone anche Tuttosport nell'edizione di oggi, dove parla di interesse delll'Inter che dal canto suo ha trovato il parere positivo dei bavaresi, pronti a trattare: costato 51 milioni di euro per l'acquisto dal Fulham, "non ha mai convinto del tutto Kompany". Motivo per il quale "l'affare si potrebbe anche combinare per una cifra che, sempre la Bild, verrebbe quotata intorno ai 25-30 milioni".

Palhinha ma non solo, "Openda continua a essere una pista seguita per l’attacco e nella casella di attaccante con caratteristiche da trequartista, resiste con forza anche la candidatura di Julio César Enciso. L’obiettivo numero uno dell’Inter, però, resta il difensore centrale e da richieste di Chivu, Giovanni Leoni", giocatore sul quale il quotidiano torinese non esprime particolari teorie, e al contrario parla di situazione complessa che non a caso ha portato ad accelerare la trattativa per Koni De Winter.