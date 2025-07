L'idea Calhanoglu in Turchia non è ancora tramontata e Okan Koç, ex calciatore del Besiktas, intervenuto dagli studi televisivi dell'emittente turca ASpor, ha parlato della situazione del centrocampista turco, entrato nel mirino del Galatasaray, che negli ultimi giorni sembra però essersi frenato nella trattativa con l'Inter: "Se Hakan Çalhanoğlu arrivasse al Galatasaray come un'opportunità, non credo che gli direbbero di no. Hakan è un buon giocatore, ma ha raggiunto una certa età. Anche se il Beşiktaş ha ingaggiato qualcuno più bravo di lui come Orkun Kökçü".