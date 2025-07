VIDEO - Marotta: "Fiducia e ottimismo. Calhanoglu? Sarà convocato. Giusto dare Carboni al Genoa perché..."

"Sono sempre fiducioso, massimo ottimismo. Siamo l'Inter, dobbiamo sempre guardare con grande ottimismo al futuro". Così Beppe Marotta parla all'uscita dalla sede di via Rosellini della Lega Serie A, al termine dell'assemblea dei club.

"Calhanoglu? E' un nostro giocatore a tutti gli effetti, è convocato. Leoni? Un bravo talento, ma non è nostro. Carboni? E' nostro e andrà al Genoa, la destinazione giusta con un bravo allenatore come Vieira. Per Sebastiano Esposito vediamo", riassume velocemente Marotta mentre lascia la sede dell'assemblea.