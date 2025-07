"Sono molto contenta e felice di essere qui. Sono curiosa ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso", ha detto Benedetta Gilonna a Inter TV, dove si è raccontata, spiegando la scelta di sposare la causa nerazzurra.

Hai alle spalle un nuovo percorso, ora un nuovo capitolo. Cosa ti ha spinto a scegliere l’Inter?

"L’Inter mi ha affascinato per il progetto presente e futuro. Poi io avevo bisogno di nuovi stimoli e questo lo è".

Quanto è importante la forza del gruppo?

"Penso sia in qualsiasi squadra la forza fondamentale, la base di tutte le grandi squadre. Senza il gruppo è sempre più difficile far tutto. Alcune ragazze già le conosco e spero questo mi faccia entrare meglio nel gruppo e sarà fondamentale".

Gli obiettivi personali e di squadra?

"Quelli personali sono quelli di crescere e migliorare, a livello individuale e in campo per aiutare la squadra. L’obiettivo di squadra è quello di cercare di vincere un trofeo".

Un messaggio per i tifosi:

"Cercherò di dare il massimo, il mio cento per cento e la migliore versione di me stessa".