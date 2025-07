Al secondo anno tra i professionisti, l'Alcione Milano culla grandi ambizioni anche per quel che riguarda l'ampiamento del proprio bacino di pubblico. A svelare le intenzioni è il direttore generale Giacomo Gagliani: "Cerchiamo di lavorare per porci come terza squadra di Milano ma ovviamente non come alternativa a Milan e Inter, bensì un club che i tifosi delle due forze possano tifare insieme senza la rivalità che li contraddistingue. Dall'altro lato, cercheremo di lavorare sulle nuove generazioni per rendere l'Alcione la loro prima squadra".