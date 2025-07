Impresa clamorosa della formazione maltese dell'Hamrun Spartans, allenata dall'ex tecnico del Messina Giacomo Modica, che riesce a ribaltare il 2-0 subito all'andata dallo Zalgiris Vilnius e riesce ad approdare al secondo turno dei preliminari di Champions League al termine di un match risoltosi ai calci di rigore: una lotteria durata la bellezza di 28 conclusioni con il contributo dei due portieri, e chiusa con la vittoria della squadra di Hamrun per 11-10. Adesso, ad attendere i maltesi, che per la prima volta superano un turno eliminatorio, c'è la Dynamo Kiev.

Tra gli altri risultati, si registra il successo degli andorrani dell'Inter Escaldes sull'FCSB per 2-1, che però non basta al club del Principato per ribaltare il 4-3 dell'andata; finisce la corsa dei sammarinesi della Virtus che esce sconfitta per 2-1 dal campo dello Zrinjski Mostar. Ecco i risultati completi:

RFS (Lettonia) - Levadia (Estonia): 1-0 (totale aggregato: 2-0)

Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Lituania): 2-0 (totale aggregato: 2-2, Hamrun vince 11-10 ai rigori)

Differdange (Lussemburgo) - Drita (Kosovo): 2-3 (totale aggregato: 2-4)

Shkëndija (Macedonia del Nord) - TNS (Galles): 2-1 d.t.s. (totale aggregato: 2-1)

Inter Club d'Escaldes (Andorra) - FCSB (Romania): 2-1 (totale aggregato: 3-4)

Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) - Virtus (San Marino): 2-1 (totale aggregato: 4-1)

Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenia): 2-0 (totale aggregato: 3-1)

Budućnost Podgorica (Montenegro) - Noah (Armenia): 2-2 (totale aggregato: 2-3)