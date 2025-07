Se la pista per Leoni si complica, con il Parma che continua a chiedere la luna per il suo difensore, allora l'Inter inizia seriamente a pensare ad alternative. Una di queste - come conferma la Gazzetta dello Sport - porta a De Winter del Genoa: 20-25 milioni il prezzo per portarlo a Milano.

De Winter, classe 2002, ha già alle spalle ben tre campionati di Serie A. Concorrenza? Dalla Premier. Se su Leoni è piombato il Liverpool, sul belga ci sono le attenzioni di Tottenham e West Ham.

E allora occhio a un altro nome, svelato stamane sempre dalla Gazzetta: si tratta di David Hancko, 27enne mancino del Feyenoord e con un passato fugace nella Fiorentina. La solita Premier e l'Atletico Madrid già si sono interessate, costa sui 30 milioni. "Certo, siamo di fronte a un giocatore meno futuribile. In difesa Hancko può coprire due il ruoli: il centrale puro e all’occorrenza anche quello di centrale di sinistra, di fatto come accadeva con Acerbi - si legge -. È un gioco di incastri, l’Inter vuole anche monetizzare attraverso cessioni di seconda fascia. Ma il discorso per ora non riguarda Acerbi: i nerazzurri non sono disposti a pagare la clausola rescissoria da 500mila euro per interrompere il contratto valido fino al 2026. Se invece un club dovesse presentarsi per il 37enne, allora lo scenario si aprirebbe. Ma l’arrivo di un centrale non è legato al suo addio. È un’urgenza a prescindere, Chivu parte dalle fondamenta".