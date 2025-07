Come anticipato nelle scorse ore, è oggi la giornata del tanto atteso pronunciamento da parte del TAR della Lombardia sulla richiesta di sospensiva dell'operazione di vendita dello stadio, arrivata dal "Comitato Si Meazza" contro il Comune di Milano, il Ministero della Cultura e il Ministero delle Infrastrutture (quest’ultimo non costituito in giudizio) nei confronti di Milan e Inter. Decisione arrivata qualche minuto fa, come rende noto Calcio e Finanza che annuncia quanto stabilito dal TAR che respinge il ricorso sul vincolo del Meazza.

"Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso sul vincolo di San Siro - si legge su CF -. Secondo i giudici del TAR, "ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso", si legge nei documenti resi pubblici da CF: l'obiettivo era l’annullamento di diversi atti pubblici, gli ultimi delle quali le delibere sul bando pubblico di acquisto dello stadio Meazza, l’accordo con le università Politecnico e Bocconi, e il parere della Soprintendenza sul vincolo per il secondo anello di San Siro, che fissava al 10 novembre 2025 la data in cui scatterà il vincolo stesso".