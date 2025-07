Giornata di incontri nella sede nerazzurra di via della Liberazione a Milano. Nel quartier generale dell'Inter sono arrivati diversi agenti, tra i quali Stefano Antonelli, che ha parlato di alcuni assistiti in ottica Under 23. Successivamente sono arrivati in sede anche Manuel Montipò e Paolo Castellini.

I due, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, hanno parlato coi dirigenti nerazzurri di diversi temi tra i quali il futuro di Manuel Pinotti, destinato a fare la spola tra la squadra Under 23 e la Primavera.

Simone Togna