Il Feyenoord sta lavorando in vista di un possibile addio di David Hancko, negli ultimi giorni accostato anche all'Inter dopo essere stato a lungo nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, gli olandesi avrebbero individuato in Valentin Gomez l'erede del centrale slovacco.

Giocatore di piede mancino di proprietà del Velez Sarsfield, Gomez è un classe 2003 argentino che a gennaio ha svolto le visite mediche per l'Udinese, salvo poi tornare in patria a causa del mancato accordo tra le parti. Al centrale sudamericano sta pensando anche il Bologna.