A distanza di un anno e mezzo dalla conclusione della sua fugace avventura in Romania nelle fila del CFR Cluj, dove non ha mai nemmeno esordito, per il terzino Ibrahima Mbaye si prospetta una ripartenza dal calcio italiano e dalla Serie C.

Il classe ‘94, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sarebbe infatti a un passo dal vestire la maglia del Team Altamura con cui firmerà un contratto di un anno. A darne conferma è stato l'agente Giuseppe Accardi attraverso i nostri stessi microfoni all'interno della rubrica 'A tu per tu':

“La piazza giusta per rilanciarsi. Siamo vicini. Può rappresentare un’occasione importante per rimettersi in pista”. Per il calciatore senegalese sarebbe la prima esperienza in Serie C dopo ben 142 presenze in Serie A collezionate con le maglie di Inter, Livorno e Bologna e altre 11 in Serie B, con i felsinei dove arrivò a metà della stagione 2014/15 e vi rimase fino al 2021/22.