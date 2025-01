L'Empoli fa visita all'Inter a San Siro e D'Aversa pensa a qualche novità di formazione. Il Corriere dello Sport segnala il ritorno di Vasquez tra i pali e quello probabile di Fazzini sulla trequarti: lui ed Esposito agiranno alle spalle di Colombo. Per il resto spazio a Grassi e Henderson in mediana, Gyasi e Pezzella sulle fasce e il trio Goglichidze-Ismajli-Viti in difesa.