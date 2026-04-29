Dopo il riposo concesso alla truppa nerazzurra, oggi i giocatori dell'Inter riprenderanno a lavorare ad Appiano Gentile agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff tecnico in previsione della partita contro il Parma di domenica 3 maggio, fischio d'inizio alle 20.45 al Meazza, dove potrebbe consumarsi la festa Scudetto. Per portare a casa aritmeticamente il tricolore, la capolista deve vincere la partita, a meno che una serie di risultati (sconfitta del Napoli a Como e non vittoria del Milan col Sassuolo) non consegnino il trionfo finale all'Inter già prima di scendere in campo.

La squadra, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si era ritrovata al centro sportivo lunedì per la classica seduta di scarico. Dopo il riposo accordato, oggi riprenderà a lavorare, probabilmente con Lautaro Martinez regolarmente in gruppo. Magari nella giornata odierna anche solo in modo parziale, in modo da aumentare i carichi con il passare dei giorni, da domani in poi, e vedere come reagirà il fisico dell'attaccante argentino. Il capitano, fermo dalla gara vinta sulla Roma con una sua doppietta, vuole esserci almeno per uno spezzone nella partita contro gli emiliani.

Sono invece ancora da considerare indisponibili gli altri due giocatori attualmente in infermeria, Luis Henrique e Hakan Calhanoglu: per entrambi è previsto lavoro differenziato e terapie, in attesa di avere buone nuove dallo staff medico.