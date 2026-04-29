Nelle scorse settimane si è parlato diverse volte del possibile approdo di Michele Sbravati alla corte dell'Inter come nuovo dirigente per il settore giovanile. Oggi Tuttosport va in controtendenza: secondo il quotidiano, infatti, i contatti ci sono indubibamente stati, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto e ad oggi Sbravati lavora ancora alla Juventus.

Nel frattempo, però, il responsabile del settore giovanile bianconero è stato accostato alla Roma, visto che la "rivoluzione" in seno alla società giallorossa potrebbe portare a un insediamento di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Fu proprio Giuntoli a scegliere Sbravati per il progetto bianconero e potrebbe quindi decidere di "strapparlo" alla sua vecchia società.

Sbravati sarebbe ovviamente lusingato dalle tante attenzioni a lui rivolte dopo gli anni di lavoro svolto a Vinovo, ma starebbe riflettendo: non è infatti convinto di lasciare un progetto strutturato e ben avviato come quello che sta portando avanti. Il club bianconero osserva senza particolari ansie, nel caso in cui dovesse perdere Sbravati, infatti, la soluzione sarebbe quella interna, con il ritorno al vertice di Massimiliano Scaglia.