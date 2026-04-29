Nella conferenza stampa in seguito allo spettacolare 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il tecnico dei parigini Luis Enrique torna anche a quella che è stata la finale di Champions League vinta contro l'Inter lo scorso anno. "Quanti gol ci servono per vincere? Minimo tre, l'ho detto anche al mio staff. Tra una settimana andremo a Monaco che è uno stadio che ci porta grandi ricordi, ci piace molto. Ci abbiamo vinto la nostra prima Champions e giocheremo anche in casa... Ovviamente il Bayern Monaco è ancora più forte nel suo stadio, coi loro tifosi, ma per noi è un bel ricordo giocarci. Cercheremo di mostrare la nostra mentalità, se potremo migliorare e vincere, questo è l'obiettivo".

Già nell'incontro coi giornalisti alla vigilia, il tecnico era tornato sulla finale di Monaco. "La prima volta è stata come un sollievo per tutti a Parigi, ora invece possiamo fare la storia. Siamo affamati e vogliamo migliorare ancora di più. Siamo entusiasti di giocare queste partite, non vediamo l'ora", ha dichiarato il tecnico. "Abbiamo molto rispetto per le grandi squadre, come il Liverpool o il Chelsea, e anche dunque per il Bayern Monaco - ha aggiunto - Tutti gli allenatori puntano ad arrivare allo sprint finale della stagione nelle migliori condizioni possibili. Tutti i giocatori sono pronti, questa è la magia della Champions League, che dà ai calciatori un'energia speciale. Vogliono tutti esserci. Il resto dipende da molte cose. Non è un caso, siamo in un buon momento e siamo contenti che sia così"