Mentre la partita che può valere la conquista aritmetica dello Scudetto da parte dell'Inter, quella contro il Parma, è stata affidata al classe 1993 Kevin Bonacina alla sua prima esperienza coi nerazzurri, le prime scelte di Dino Tommasi, designatore ad interim di CAN A e B, per il prossimo fine settimana di partite fanno discutere soprattutto per la decisione di mandare alcuni arbitri di prima fascia a dirigere incontri della cadetteria. Ma non si deve parlare di 'retrocessioni' o di situazioni inedite, visto che in Serie B, a 180 minuti dalla fine di una regular season rivelatasi decisamente appassionante ed incerta, i verdetti per promozioni, playoff e retrocessioni sono ancora tutti da definire e in calendario sono presenti alcuni incontri delicatissimi per i quali Tommasi si è riservato il diritto di destinare alcuni arbitri di rango, come del resto è avvenuto anche in passato.

Nel dettaglio, Maurizio Mariani, che domenica ha diretto la gara tra Torino e Inter contraddistinta dall'opinabile rigore concesso ai granata per il fallo di mano di Carlos Augusto, fischierà a Chiavari per la sfida salvezza tra Virtus Entella e Bari; Rosario Abisso dirigerà il sempre sentito derby tra Modena e Reggiana; Federico La Penna, il fischietto finito nell'occhio del ciclone dopo Inter-Juventus, andrà ad Empoli per la gara contro l'Avellino; un'altra partita interessante come quella tra Sampdoria e Sudtirol è stata affidata a Matteo Marchetti. E infine, Andrea Colombo, uno dei nomi al centro della bufera scoppiata in questi giorni, andrà a La Spezia per dirigere Spezia-Venezia.