Dopo la decadenza di Antonio Zappi, l'AIA procede verso il commissariamento. E secondo il quotidiano La Repubblica, c'è già un nome pronto per assumere il delicato incarico: è quello di Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale che fu designatore dal 2017 al 2021, quando poi intraprese il ruolo di coordinatore del progetto e arbitri VAR in Ucraina. Gabriele Gravina, presidente dimissionario che può comunque porre in essere l’atto (rientra tra quelli indifferibili), vuole che la scelta sia condivisa con le componenti, ma non ci sono dubbi al commissariamento, una mossa che sarebbe anche propedeutica ad anticipare le mosse del Comitato Nazionale dell’AIA, che nelle prossime ore si riunirà e pronuncerà la destituzione dal ruolo di Zappi, destinata a diventare efficace dopo la ratifica da parte del consiglio federale FIGC.

A quel punto, si aprirebbe il procedimento elettorale interno all’Assoarbitri, destinato a concludersi a luglio, in tempo per le nomine della prossima stagione. Il commissariamento, giudicato necessario dopo i tanti scandali interni alla categoria, eviterebbe questo percorso e porterebbe a una nomina di eccellenza come sarebbe quella di Rizzoli per il commissario. Arbitro internazionale dal 2007, Rizzoli è stato eletto miglior arbitro al mondo dall'IFFHS nel 2014 e nel 2015. Sempre nel 2014 fu direttore di gara della finale del Mondiale brasiliano tra Germania e Argentina.