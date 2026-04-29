L'obiettivo più vicino per l'Inter è conquistare aritmeticamente lo Scudetto. Un traguardo che i nerazzurri potranno tagliare vincendo la partita in programma domenica 3 maggio alle 20.45 al Meazza, dove sono attesi dal sold out sulle tribune.

Ci sono poi, come spiega oggi il Corriere dello Sport, dei traguardi collaterali, certamente meno importanti rispetto al tricolore sul petto, ma che danno ulteriore dimostrazione della forza della squadra. Ad esempio quello del bottino di reti messo a segno durante un singolo campionato. Nel 2023/24 l'Inter conquistò lo Scudetto e arrivò a segnare 89 reti. Stesso bottino con Antonio Conte durante il campionato 2020/21. Oggi la truppa di Chivu è arrivata a 80 e ha quattro giornate davanti per poter eguagliare o superare quella soglia.

Ad oggi la media realizzativa di Lautaro Martinez e compagni è di 2,35 reti a partita, nonostante di recente il capitano sia stato costretto ai box per infortunio. Se la squadra dovesse mantenere lo stesso ritmo contro Parma, Lazio, Verona e Bologna potrebbe assolutamente riuscire nell'intento.

Ad oggi i maggiori realizzatori in campionato sono stati il capitano con 16 centri, Thuram con 12, Calhanoglu con 9. A seguire via via tutti gli altri.