Sono arrivate le prime scelte di Dino Tommasi, nominato designatore ad interim della CAN di A e B dopo il terremoto che ha investito Gianluca Rocchi. Riguardano le partite della 35esima giornata del campionato di Serie A, che in programma vede anche la gara di San Siro tra Inter e Parma, quella che potrebbe sancire la certezza aritmetica della conquista del ventunesimo Scudetto da parte dei nerazzurri di Cristian Chivu. E la scelta fatta in tal senso da Tommasi è significativa, in quanto ha deciso di designare per questo incontro un giovanissimo: parliamo infatti di Kevin Bonacina, classe 1993 nato a Lecco ma della sezione di Bergamo, che a San Siro ha diretto solo una volta in occasione di Milan-Sassuolo di Coppa Italia 2024-2025, finita con la vittoria rossonera per 6-1.

Bonacina sarà assistito da Preti e Palermo, con Massimi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR si accomoderanno invece Valerio Marini e Aleandro Di Paolo come assistente. Tra le altre sfide, da segnalare di Michael Fabbri, l'arbitro del mancato rigore su Yann Bisseck in Inter-Roma della scorsa stagione, per la sfida tra Como e Napoli che vedrà al VAR Daniele Doveri e Marco Di Bello.

Questo il quadro completo delle designazioni:

PISA– LECCE Venerdì 1/05 h. 20.45

GUIDA

LO CICERO – LAUDATO

IV: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

UDINESE – TORINO Sabato 2/05 h. 15.00



MUCERA

CECCONI – MORO

IV: ZANOTTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI



COMO – NAPOLI Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI

BACCINI – BAHRI

IV: PERRI

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO



ATALANTA – GENOA Sabato 2/05 h. 20.45

PEZZUTO

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV: TURRINI

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA



BOLOGNA – CAGLIARI h. 12.30

CREZZINI

FONTEMURATO – BIFFI

IV: GALIPO’

VAR: GARIGLIO

AVAR: GHERSINI



SASSUOLO – MILAN h. 15.00



MARESCA

PERETTI – BERCIGLI

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI



JUVENTUS – H. VERONA h. 18.00



AYROLDI

VECCHI – CAVALLINA

IV: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA



INTER – PARMA h. 20.45



BONACINA

PRETI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO



CREMONESE – LAZIO Lunedì 4/05 h. 18.30



CHIFFI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: CALZAVARA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAZZOLENI



ROMA – FIORENTINA Lunedì 4/05 h. 20.45



ZUFFERLI

ROSSI L. – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO