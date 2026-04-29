Sono arrivate le prime scelte di Dino Tommasi, nominato designatore ad interim della CAN di A e B dopo il terremoto che ha investito Gianluca Rocchi. Riguardano le partite della 35esima giornata del campionato di Serie A, che in programma vede anche la gara di San Siro tra Inter e Parma, quella che potrebbe sancire la certezza aritmetica della conquista del ventunesimo Scudetto da parte dei nerazzurri di Cristian Chivu. E la scelta fatta in tal senso da Tommasi è significativa, in quanto ha deciso di designare per questo incontro un giovanissimo: parliamo infatti di Kevin Bonacina, classe 1993 nato a Lecco ma della sezione di Bergamo, che a San Siro ha diretto solo una volta in occasione di Milan-Sassuolo di Coppa Italia 2024-2025, finita con la vittoria rossonera per 6-1. 

Bonacina sarà assistito da Preti e Palermo, con Massimi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR si accomoderanno invece Valerio Marini e Aleandro Di Paolo come assistente. Tra le altre sfide, da segnalare di Michael Fabbri, l'arbitro del mancato rigore su Yann Bisseck in Inter-Roma della scorsa stagione, per la sfida tra Como e Napoli che vedrà al VAR Daniele Doveri e Marco Di Bello.

Questo il quadro completo delle designazioni:

PISA– LECCE     Venerdì 1/05 h. 20.45

GUIDA
LO CICERO – LAUDATO
IV:      TREMOLADA
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:      DOVERI

UDINESE – TORINO     Sabato 2/05 h. 15.00

MUCERA
CECCONI – MORO
IV:      ZANOTTI
VAR:      MAGGIONI
AVAR:      DIONISI


COMO – NAPOLI     Sabato 2/05 h. 18.00

FABBRI
BACCINI – BAHRI
IV:       PERRI
VAR:      DOVERI
AVAR:       DI BELLO


ATALANTA – GENOA     Sabato 2/05 h. 20.45

PEZZUTO
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV:      TURRINI
VAR:     GIUA
AVAR:     PRONTERA


BOLOGNA – CAGLIARI    h. 12.30

CREZZINI
FONTEMURATO – BIFFI
IV:       GALIPO’
VAR:      GARIGLIO
AVAR:    GHERSINI


SASSUOLO – MILAN    h. 15.00

MARESCA
PERETTI – BERCIGLI
IV:     MARINELLI
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:     PAGANESSI


JUVENTUS – H. VERONA    h. 18.00

AYROLDI 
VECCHI – CAVALLINA
IV:     DI MARCO
VAR:     DI BELLO
AVAR:     MERAVIGLIA


INTER – PARMA     h. 20.45

BONACINA
PRETI – PALERMO
IV:     MASSIMI
VAR:     MARINI
AVAR:      DI PAOLO


CREMONESE – LAZIO    Lunedì 4/05 h. 18.30

CHIFFI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV:       CALZAVARA
VAR:     CAMPLONE
AVAR:     MAZZOLENI

ROMA – FIORENTINA     Lunedì 4/05 h. 20.45

ZUFFERLI
ROSSI L. – CECCON
IV:     RAPUANO
VAR:    DI PAOLO
AVAR:     DI BELLO

Sezione: Focus / Data: Mer 29 aprile 2026 alle 12:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.