Lautaro Martinez è atteso oggi sui campi di Appiano Gentile per riprendere a lavorare insieme ai compagni di squadra. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, l'argentino sarà definitivamente in gruppo tra oggi e domani. L'obiettivo, infatti, è aumentare gradualmente i carichi di lavoro e poter essere a disposizione per domenica sera alle 20.45, quando ci sarà il fischio d'inizio di Inter-Parma al Meazza per la gara che potrebbe consegnare aritmeticamente lo Scudetto alla capolista.

Dovesse lasciare il segno nella partita Scudetto, per Lautaro sarebbe un rientro indimenticabile e una volta di più la dimostrazione della sua importanza per le fortune di squadra. Chiaramente il discorso vale anche, se non di più, per la partita del 13 maggio all'Olimpico, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che i nerazzurri hanno centrato pur non potendo contare sul capitano, infortunato, nella doppia sfida delle semifinali contro il Como.

Difficilmente, invece, per quella partita sarà a disposizione Calhanoglu. Secondo il quotidiano, il centrocampista turco ci proverà, ma è difficilissimo che possa farcela, anche se lavorerà per esserci. Il regista vede all'orizzonte anche il Mondiale con la Turchia, da capitano. Per quel che riguarda invece Bastoni e Dumfries sono acciaccati, ma lavoreranno per avere una chance col Parma. L'olandese, in realtà, è sceso in campo nel finale nelle ultime due partite, contro il Como e il Torino.