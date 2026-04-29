Lautaro Martinez è atteso oggi sui campi di Appiano Gentile per riprendere a lavorare insieme ai compagni di squadra. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, l'argentino sarà definitivamente in gruppo tra oggi e domani. L'obiettivo, infatti, è aumentare gradualmente i carichi di lavoro e poter essere a disposizione per domenica sera alle 20.45, quando ci sarà il fischio d'inizio di Inter-Parma al Meazza per la gara che potrebbe consegnare aritmeticamente lo Scudetto alla capolista.
Dovesse lasciare il segno nella partita Scudetto, per Lautaro sarebbe un rientro indimenticabile e una volta di più la dimostrazione della sua importanza per le fortune di squadra. Chiaramente il discorso vale anche, se non di più, per la partita del 13 maggio all'Olimpico, la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che i nerazzurri hanno centrato pur non potendo contare sul capitano, infortunato, nella doppia sfida delle semifinali contro il Como.
Difficilmente, invece, per quella partita sarà a disposizione Calhanoglu. Secondo il quotidiano, il centrocampista turco ci proverà, ma è difficilissimo che possa farcela, anche se lavorerà per esserci. Il regista vede all'orizzonte anche il Mondiale con la Turchia, da capitano. Per quel che riguarda invece Bastoni e Dumfries sono acciaccati, ma lavoreranno per avere una chance col Parma. L'olandese, in realtà, è sceso in campo nel finale nelle ultime due partite, contro il Como e il Torino.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:40 Cesari: "Bonacina per Inter-Parma? Ha fatto errori ma anche ottime partite"
- 13:26 Lazio, Motta: "Cosa mi rimane della notte di Bergamo? Penso agli errori"
- 13:11 AIA verso il commissariamento: Rizzoli il nome in pole position
- 12:57 Petrucci: "Non mi esprimo su Rocchi. Calciopoli? Fatti molto più gravi"
- 12:43 Sorrentino: "Dybala era tentato dall'Inter. Fui io a dirgli di andare alla Juve"
- 12:28 Luis Enrique: "A Monaco grandi ricordi dopo la finale dell'anno scorso"
- 12:14 Arbitri 35a giornata: per Inter-Parma un volto inedito. Marini-Di Paolo al VAR
- 12:00 videoCAOS ARBITRI? È... "COSA LORO". Verso il 21°: la situazione di CALHA e LAUTARO
- 11:52 In Argentina - Inter, per la porta nuova ipotesi proveniente dal River Plate
- 11:38 GdS - Gila, lotta a quattro in A: Lotito spara alto sul prezzo
- 11:24 TS - Lautaro oggi o domani in gruppo. Bastoni e Dumfries acciaccati, ma...
- 11:10 TS - Sbravati, ci prova anche la Roma: riflessioni in corso
- 10:57 Terza maglia Inter 2026/27, le indiscrezioni: una sola striscia orizzontale
- 10:45 Mourinho: "Non pensavo che Chivu fosse un predestinato"
- 10:34 Bastoni costa troppo, il Barça vira su Romero: ecco perché
- 10:23 La Stampa - Riunione a San Siro, Rocchi con tre arbitri
- 10:15 Mourinho: "Chivu è stato intelligente. Scudetto, aspettiamo gli ultimi punti"
- 10:06 CdS - L'Inter di Chivu punta al record di gol: è a -9 da Inzaghi e Conte
- 09:52 GdS - Gervasoni parlerà ai pm, ma non di Inter-Roma: ecco perché
- 09:38 Montella: "Calhanoglu fiducioso per la Coppa. Rinnovo? Dico che..."
- 09:24 GdS - Il bomber dell'Inter è il piazzato: 17 gol in A, il dettaglio
- 09:10 IFAB, via libera alle nuove regole: rosso per chi parla coprendosi la bocca
- 08:56 GdS - Inter-Parma, Lautaro oggi parzialmente in gruppo? In due ancora ko
- 08:42 TS - Muharemovic, c'è il nome della contropartita: valutazione a metà strada
- 08:28 CdS - Pepo Martinez sorpassa Vicario: è lui il post-Sommer?
- 08:14 GdS - Dimarco-Inter, scatterà la clausola. E per il rinnovo...
- 08:00 CdS - Inter, il sogno è ancora Nico Paz: la strategia dei nerazzurri
- 00:00 "Fatti i fatti tuoi". Vale anche per il 'tifoso PM spara-sentenze'
- 23:58 Inter-Roma, la Procura di Milano si riserva di acquisire i file originali
- 23:45 Biella, premio per l'ex allenatore dell'Inter Primavera Andrea Zanchetta
- 23:30 NBA Europe, già 120 investitori interessati: offerte da 500 mln a 1 miliardo
- 23:15 L'Under 18 di Fautario ribalta il Lecce e torna in vetta al campionato
- 23:00 UCL, PSG-Bayern Monaco tra gol e spettacolo: è 5-4 al Parc des Princes
- 22:47 Crisi del calcio italiano, giovedì Simonelli e Bedin alla Camera dei Deputati
- 22:33 Zappi, addio amaro all'AIA: "La giustizia non è di questo mondo"
- 22:19 Il Real Madrid sogna il ritorno di Mourinho. Tebas: "Farebbe bene alla Liga"
- 22:04 Coppa Italia, il tifo della Lazio risponde presente: esaurita la Curva Nord
- 21:50 Toni: "Chivu voleva cambiare tutto all'Inter. E ora sa che l'anno prossimo..."
- 21:36 Viviano: "Eh, ma la Marotta League... Lui vince perché sa fare calcio"
- 21:22 Caressa: "Dimarco uno da Barcellona. Thuram, ora dobbiamo deciderci"
- 21:07 L'avv. di Rocchi: "Nessun contatto con i dirigenti. Inter? Non ne sa niente"
- 20:52 Maggio caldo a Roma, il Prefetto Giannini: "Finale Coppa Italia gestibile"
- 20:38 NIENTE PLAYOFF per l'INTER U23, ma non si deve parlare di FLOP! Il BILANCIO, il FUTURO, UP e DOWN
- 20:23 Romano: "Curtis Jones aveva già aperto all'Inter, è un obiettivo per l'estate"
- 20:09 L'Inter sonda il mercato dei centrocampisti: dalla Spagna il nome nuovo
- 19:54 Avv. Afeltra: "Interrogatorio? Ecco le differenze tra Rocchi e Gervasoni"
- 19:40 Gavillucci: "Rocchi grande professionista, per me ne uscirà pulito"
- 19:25 Il Collegio di Garanzia dello Sport stronca Zappi: "Respinto il ricorso"
- 19:10 Mondiale per Club 2029, Inter al momento sesta nel ranking UEFA
- 18:56 Bild - Vermeeren lascerà il Marsiglia: l'Inter pronta a sfidare De Zerbi
- 18:42 L'avv. Nespor: "San Siro, è stato perseguito l'interesse pubblico?"
- 18:27 Caos arbitri, i pm: "Riunione San Siro, si indaga su Rocchi e altri colleghi"
- 18:13 Una fonte svela: "Solo gli arbitri 'amici' di Rocchi ricevevano aiuto al VAR"
- 17:58 Caos Rocchi, Cobolli Gigli sull'eventuale coinvolgimento dell'Inter
- 17:39 Collegio di garanzia, terminata l'udienza di Zappi: "Aspettiamo con fiducia"
- 17:23 Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con il PM di giovedì prossimo
- 17:08 Buonfiglio: "Commissariamento FIGC, ad oggi non ci sono i presupposti"
- 16:56 L'osservatore Palma: "All'Inter piace molto il portiere tedesco Mio Backhaus"
- 16:41 The Athletic - Real Madrid, Mourinho il candidato numero uno di Perez
- 16:27 Giudice Sportivo 34esima giornata: settimo giallo per Barella, primo per Diouf
- 16:16 Il nuovo designatore Tommasi: "Fallo di mano di Carlos Augusto chiaramente punibile"
- 15:59 L'avv. D'Onofrio: "Il non coinvolgimento di club e dirigenti è confortevole. Fatto molto diverso da Calciopoli"
- 15:44 L'avv. di Rocchi: "Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire in Procura"
- 15:30 Abodi in dribbling: "Perché non parlo di calcio? Ogni cosa a suo tempo"
- 15:16 Celik pronto a tornare in campo. Derby Inter-Juve per averlo a zero
- 15:02 Avv. Afeltra: "Incontro a San Siro una corbelleria. Non c'è traccia negli atti"
- 14:49 Dodò o Carlos Augusto: Gasperini cerca un nuovo esterno
- 14:35 Oltre il campo: Como e Inter Campus insieme per il Social Exchange
- 14:21 Budel: "La festa Scudetto dell'Inter non verrà rovinata"
- 14:07 Inter U23, il pagellone di fine stagione: sorprese, conferme e insufficienze