Mentre Gianluca Rocchi, ormai ex designatore di Serie A, ha deciso di non rispondere alle domande del pubblico ministero, evitando quindi il confronto in Procura per il quale è stato convocato in vista di domani, dall'altra parte Paolo Gervasoni ha invece intenzione di presentarsi davanti agli inquirenti per l'interrogatorio.

Il supervisore Var è stat convocato alle 11 presso la sede della Guardia di Finanza. Ad oggi risulta indagato per Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 e risponderà solo per quanto attiene a quelle indagini, quindi la presunta comunicazione con il Var Nasca. Nel capo d'incolpazione non ci sono riferimenti ad altre partite, compresa quella che secondo indiscrezioni sarebbe nel mirino della Procura di Milano, ovvero il famoso Inter-Roma di aprile 2025 finita 0-1, con un rigore solare negato ai nerazzurri per un fallo in area giallorossa commesso da Ndicka su Bisseck, non ravvisato né da Fabbri in campo, né da Di Bello al Var.

Ieri è emersa da La Repubblica l'indiscrezione secondo cui proprio Di Bello avrebbe detto all'Avar Piccinini "fatti i fatti tuoi", quando quest'ultimo aveva suggerito una on-field review per l'episodio. Secondo tale testimonianza il Var avrebbe agito proprio su indicazione di Gervasoni. Domani il pm dovrà svelare gli elementi di prova che ha in mano, ma solo relativamente al capo d'incolpazione e quindi riguardo a Salernitana-Modena.