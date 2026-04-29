Nel video approfondimento di questo pomeriggio spazio alla super andata della semifinale di Champions League tra Psg e Bayern, finita con il risultato di 5-4 dopo 90 minuti di puro spettacolo. Commenti e giudizi sulle differenze con il calcio italiano. 

Spazio anche all'indiscrezione del Corriere dello Sport sull'arbitro che sarà designato per la finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio all'Olimpico tra Lazio e Inter. Una scelta che lascia tante perplessità 

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 29 aprile 2026 alle 15:06
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.