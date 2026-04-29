Il sogno dell'Inter sul mercato è ancora quello di regalarsi Nico Paz. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il fantasista del Como resta l'obiettivo come "grande nome" per l'estate. Un colpo non soltanto tecnico ma anche mediatico che Oaktree metterebbe volentieri a segno per la prossima campagna acquisti - cessioni.

L'argentino, come si legge, è destinato a lasciare le sponde del lago per essere riacquistato dal Real Madrid, che conserva una clausola a proprio favore. Può esercitarla questa estate o anche nella prossima. Anche il desiderio del ragazzo, che il Como ha acquistato due anni fa proprio dai madrileni, è quello di tornare tra le merengues per rimanerci. Bisogna però fare attenzione ai movimenti di Florentino Perez, che davanti ha una quantità importante di giocatori di talento e potrebbe quindi sacrificare uno di questi, forse proprio lo stesso Paz. L'Inter si augura che sia così, che davvero a lasciare Madrid sia l'attuale giocatore del Como e a quel punto sarebbe pronta all'assalto.

Il budget, come già riportato nelle ultime settimane, è di quaranta milioni di euro più quello che arriverà dalle cessioni. Confermata quindi l'indiscrezione delle scorse settimane secondo cui non c'è necessità di rientrare attraverso cessioni. Rispetto agli ultimi anni sarà però ancora centrale il player trading. Particolarmente se si vorrà provare ad arrivare a giocatori di una caratura pari a quella di Nico Paz, un sogno che in via della Liberazione continuano a coltivare.