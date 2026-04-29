I primi due colpi del mercato estivo dell'Inter potrebbero arrivare entrambi nel reparto difensivo. Uno, in realtà, è la conferma di un giocatore in rosa, Manuel Akanji, che verrà riscattato dal Manchester City anche per via della clausola che rende obbligatorio l'acquisto in caso di Scudetto e del 50% delle presenze stagionali timbrate.

Come riporta Tuttosport, il difensore elvetico è stato pagato 1 milione per il prestito, ne verranno versati altri 15 ai Citizens al momento del riscatto. Sarà ancora uno dei pilastri della retroguardia, ad oggi è anzi l'unico difensore sicuro al 100% di rimanere. Ci sono ottime chance anche per Bisseck, per il quale si tratta il rinnovo, mentre sono in bilico (e a scadenza) Acerbi, Darmian e De Vrij, l'unico dei tre a cui è stato offerto un rinnovo a ingaggio ridotto. Carlos Augusto è cercato dalla Roma, anche se l'Inter vorrebbe tenerlo, mentre per Bastoni c'è da tempo il Barcellona alla finestra.

Sempre in difesa c'è un acquisto vicino, il regalo per lo Scudetto: Tarik Muharemovic. Ha già detto sì all'Inter, mentre non c'è ancora l'intesa con il Sassuolo. Marotta non vorrebbe andare oltre quota 20-25 milioni di euro, Carnevali risponde con una valutazione da 25-30, anche perché il 50% della somma andrà nelle tasche della Juventus, come da accordi tra neroverdi e bianconeri. L'intesa potrebbe quindi arrivare a 27-28, magari con un prestito con obbligo di riscatto nel 2027 e inserendo una contropartita (al Sassuolo piace Mosconi). Se poi altri dovessero salutare, occhio a Solet, da tempo sul taccuino dei nerazzurri e che sta facendo molto bene a Udine.