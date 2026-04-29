Graziano Cesari, ex direttore di gara oggi esperto arbitrale di Sport Mediaset, commenta quelle che sono state le prime scelte del designatore ad interim Dino Tommasi per la 35esima giornata di Serie A, dove spicca la designazione del 32enne Kevin Bonacina per Inter-Parma: "In Serie A Tommasi ha optato per tanti giovani come Bonacina e Mucera. Non si tratta di un caso visto che è stato presidente della Commissione Arbitri Interregionale nella gestione di Marcello Nicchi. Nella massima serie però vediamo anche fischietti più esperti per match delicati come Marco Guida per Pisa-Lecce, Daniele Chiffi in Cremonese-Lazio e Luca Zufferli per Roma-Fiorentina".

Cesari prosegue: "Sicuramente possiamo dire che il terremoto che ha travolto il mondo arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione sulle designazioni di Tommasi. Da sottolineare invece come Tommasi abbia mandato tanti fischietti internazionali in Serie B dove mancano due giornate e ci sono tanti match delicati nel penultimo turno. In questo weekeend vedremo all'opera tanti big come Mariani, Marcenaro, Marchetti e Colombo. Bonacina scelta rischiosa per una sfida delicata come Inter-Parma? Lui è stato promosso molto giovane, ha fatto degli errori ma anche delle buonissime partite".