Il nome di Mario Gila continua ad essere accostato a diverse realtà del nostro calcio. Secondo La Gazzetta dello Sport a fare i passi più importanti sarebbe stato al momento il Milan. Senza approcci ufficiali, quelli arriveranno dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio, quando il difensore centrale avrà esaurito gli obiettivi stagionali da poter centrare.

Sul giocatore c'è anche l'Inter, così come ci stanno pensando Juventus e Napoli. L'input che filtra da via Aldo Rossi è provare a muoversi in anticipo per evitare che ci siano aste a breve. Per il giocatore è già pronto un contratto di quattro anni più uno di opzione su una base di 3 milioni più bonus, che salirà come parte fissa anno dopo anno sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita.

Da superare però, oltre alla concorrenza, c'è la resistenza di Claudio Lotito, notoriamente un presidente che non fa sconti di sorta sul prezzo dei cartellini. Il giocatore, secondo la rosea, viene valutato sopra i 30 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2027. La Lazio dovrà versare il 50% sulla rivendita al Real Madrid, altro motivo che spinge i biancocelesti non abbassare troppo il prezzo.