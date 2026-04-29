Lo Stadio olimpico va rapidamente verso il tutto esaurito in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma il 13 maggio alle ore 21:00. Dopo che nel giro di poche ore sono stati letteralmente polverizzati i biglietti della Curva Nord, ora sono andati esauriti anche i tagliandi per la Tribuna Tevere: già nelle prime ore di prelazione, aperta ieri alle 14:00, migliaia di sostenitori si sono messi in cosa sul sito di Vivaticket, con oltre 40mila utenti collegati contemporaneamente.

Al momento restano soltanto pochissimi biglietti nei settore della Monte Mario Nord e Monte Mario Nord Laterale, con meno di 350 posti ancora disponibili per i tifosi della Lazio. Per quel che riguarda i tifosi dell'Inter, già esaurita la Curva Sud, ma risultano ancora disponibili posti nei Distinti Sud-Ovest e Sud-Est, oltre ad alcuni settori della Tribuna Tevere e della Monte Mario. Ma il ritmo di vendita dei biglietti fa presagire il rischio che alla data del 5 maggio, quando è previsto il via della vendita libera, non ci sia più alcuna possibilità di potersi garantire la possibilità di assistere al vivo al match tra biancocelesti e nerazzurri.