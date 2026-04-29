"Cosa rischia l'Inter?". Riprendendo un pensiero di Gianfelice Facchetti, che fa il verso alle tante dicerie degli ultimi giorni, possiamo asserire che la situazione si complica, ma niente affatto per i nerazzurri. Le ultime notizie in merito al caos arbitrale che ha coinvolto soprattutto Rocchi e Gervasoni parlano di questioni da chiarire a livello di Aia. Tutto, insomma, sarebbe riconducibili a faide interne al mondo dei fischietti.

Intanto notizie di campo: Montella aggiorna su Calhanoglu e Lautaro punta a rientrare già con il Parma. Non bisogna dimenticare che c'è un 21esimo scudetto da vincere e celebrare.