"Cosa rischia l'Inter?". Riprendendo un pensiero di Gianfelice Facchetti, che fa il verso alle tante dicerie degli ultimi giorni, possiamo asserire che la situazione si complica, ma niente affatto per i nerazzurri. Le ultime notizie in merito al caos arbitrale che ha coinvolto soprattutto Rocchi e Gervasoni parlano di questioni da chiarire a livello di Aia. Tutto, insomma, sarebbe riconducibili a faide interne al mondo dei fischietti.
Intanto notizie di campo: Montella aggiorna su Calhanoglu e Lautaro punta a rientrare già con il Parma. Non bisogna dimenticare che c'è un 21esimo scudetto da vincere e celebrare.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 29 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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