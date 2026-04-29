Forse, giusto mantenere il dubbio, in casa Barcellona sta prendendo corpo la consapevolezza che aver trovato l'intesa economica con Alessandro Bastoni possa non essere sufficiente per averlo a disposizione la prossima stagione. Oggi Sport parla dell'operazione per l'azzurro con meno convinzione rispetto a qualche giorno fa, estraendo dal cilindro un'alternativa concreta. Si tratta di Cristian Romero, dtto El Cuti, fresco 28enne e difensore centrale del Tottenham. Per caratteristiche, personalità e costi (ha una clausola rescissoria in caso di retrocessione in Championship degli Spurs) sarebbe una soluzione ideale per Hansi Flick, pur non essendo mancino come l'allenatore avrebbe voluto.

L'argentino rimarrà fuori fino al Mondiale a causa di una distorsione al legamento collaterale del ginocchio destro e tornerà in campo giusto in tempo per dare il suo contributo all'Albiceleste campione in carica. Deco, direttore sportivo del Barcellona, avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage per capire i margini di un trasferimento, favorito ovviamente in caso di retrocessione della sua squadra. Mossa dettata dalla posizione dell'Inter nei confronti di una cessione di Bastoni, rimasta ferma alla richiesta di 70 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse catalane per quanto permanga l'ottimismo di poter concretizzare il Piano A.

I blaugrana hanno osservato da vicino anche Micky Van der Ven, compagno di squadra e di ruolo di Romero, ma hanno optato per l'argentino. Meno probabile che si possa fare un tentativo per Nico Schlotterbeck, apprezzato dal connazionale Flick ma fresco di rinnovo con il Borussia Dortmund. Altra idea è Jon Martin, difensore 20enne della Real Sociedad: sarebbe un ottimo prospetto per il futuro a breve termine.