Federico Cherubini, AD del Parma, ha parlato a DAZN nel pre-partita del Tardini: "Credo che queste, da calciatore, siano le gare che i giocatori vogliono giocare. I ragazzi avranno tantissime motivazioni, avere l'opportunità di giocare contro i campioni nello stadio pieno, penso sia bellissimo. Una visione di lungo periodo non può prescindere dagli obiettivi immediati: è fondamentale mantenere la categoria per poter proseguire il progetto. Dovremo avere grandi capacità nel mixare esperienza e giovani talenti. Chivu? In lui crediamo, abbiamo tante partite belle da giocare. C'è di fronte un calendario difficile, ma stimolante. Giovani? Ne abbiamo tanti, cito un giocatore che non è più tanto giovane, Milan Djuric, che in un contrasto a Cagliari ci ha rimesso un ginocchio, dimostrando che si può dare tutto in campo".