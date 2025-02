Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato anche in conferenza stampa al termine del pareggio contro l'Inter.

Soddisfatti o delusi di questo risultato?

"Posso dire che abbiamo perso due punti".

Quando giocavi in Olanda hai giocato contro Gimenez. Ti piace come giocatore?

"Mi piace. Penso che possa alzare la qualità del nostro collettivo. Sicuramente ci darà energia, spero poi che segnerà molti gol per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".

Oggi avete reagito dopo la disfatta di Zagabria.

"Abbiamo lottato da squadra vera, ma in campo dobbiamo sempre mettere questo spirito e avere sempre una mentalità combattiva, perché la nostra poi qualità emerge. A Zagabria non abbiamo giocato da Milan".