Christian Pulisic, esterno offensivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa contro la Juventus: "Siamo in fìnale, con grande spirito di squadra anche se nella prima parte non abbiamo fatto tanto bene. Questa vittoria ci dà fiducia per guardare avanti".

In finale con l'Inter per vincere ancora il derby?

"Certo, vogliamo vincere contro l'Inter, loro sono una buona squadra e per riuscirci dobbiamo giocare bene".