Dopo il successo della Liga, il tecnico del Barcellona Hansi Flick è tornato brevemente anche sulla sconfitta in Champions League per mano dell'Inter: “Ho sofferto un po’, ma ora siamo tutti contenti. Siamo una grande famiglia. Il mio momento preferito della stagione? Le quattro vittorie contro il Real Madrid", ha sentenziato in conferenza stampa, indicando platealmente il numero '4'.