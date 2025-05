Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, parlando ai microfoni dell'agenzia ADNKronos si esprime in maniera abbastanza chiara sulla questione relativa alla contemporaneità per le ultime giornate di campionato: "Rientra nelle regole scritte, le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea per tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Già questa domenica giocheremo nove partite alle 20.45 e anticiperemo al sabato solo l'unica partita tra squadre che non sono in competizione per nessun traguardo, che sono l'Atalanta e il Genoa. Le altre, le avremo tutte in contemporanea la sera e sarà uno sforzo immane dal punto di vista organizzativo perché gestire nove partite con tutta la tecnologia attuale non è facile".

Il discorso non cambia per l'ultimo turno: "Anche per quanto concerne l'ultima giornata, le regole ci dicono che dovranno essere partite in contemporanea per tutti quelli che combattono per lo stesso obiettivo: tutti quelli che combatteranno per la salvezza dovranno giocare insieme, tutti quelli che combatteranno per le coppe dovranno giocare insieme. Anche Inter e Napoli, che sono le due squadre che combatteranno per lo scudetto, dovranno giocare nello stesso slot orario”, la conclusione.

