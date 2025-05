Nella conferenza stampa a margine della presentazione della seconda edizione del Festival della Serie A, l'AD Luigi De Siervo ha spiegato perché si è scelto di presentare il calendario della prossima stagione il prossimo 6 giugno, in ampio anticipo rispetto alla consuetudine: “Cerchiamo sempre di lavorare sulla programmazione anticipando il prima possibile gli elementi che possano consentire di programmare, per i tifosi le trasferte e per i club le partite fuori casa. Ma soprattutto volevamo che l’evento, che finora era stato riservato ai presidenti, diventasse un evento pubblico, in cui tutti possano partecipare, è il kick-off della nuova stagione”.

Quanto è difficile anticipare la presentazione del calendario?

“Difficile perché sono oltre 400 gli eventi che chi programma la stagione deve tenere in conto per evitare sovrapposizioni, incrociandoli con tutti i vincoli delle varie città. È complesso, anche perché i campionati di Serie A e Serie B finiscono immediatamente prima. L’idea era di cercare di fare uno sforzo e anticipare per inserirlo come una gemma nella nostra festa”.