Sandro Corapi, tra i più importanti mental coach italiani e autore del libro "Nella testa del campione" con prefazione di Simone Inzaghi, spiega come sarà psicologicamente la volata scudetto per i protagonisti di Napoli e Inter.

L'aspetto mentale, dice Corapi, "è la priorità assoluta su cui si devono concentrare i due tecnici. Chi è al vertice non può sbagliare, vista la distanza esigua; chi insegue non può perdere terreno, nella speranza che l'altro faccia passi falsi. Sono situazioni diverse, avvincenti e stressanti al contempo. L'ideale è non fare i conti sull'avversario, ma concentrarsi sulle proprie forze ed esprimere il proprio potenziale. Guardare troppo la classifica porta a creare pensieri: se le emozioni sono negative subentra la paura, un grandissimo inibitore della performance".

Secondo Corapi, "è più semplice per chi insegue, perché ha un punto di riferimento. Chi sta davanti si deve guardare alle spalle e deve fare la corsa su se stesso: è più impegnativo. Conte e Inzaghi? Uno è un leader incandescente, l’altro è un leader silente. Una tipologia non è migliore dell’altra, ma sono identificabili in queste due figure".

"Conoscendo Inzaghi - prosegue -, non lascia niente al caso e si concentra per far esprimere i propri ragazzi al meglio. Certo, ha una doppia chance straordinaria: leggo critiche ma, a due giornate dalla fine del campionato, è a un punto dal vertice ed è in finale di Champions. Non capisco cosa gli si chieda di più".