Una festa a sorpresa per gli 80 anni di Massimo Moratti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un centinaio di ex interisti sono stati accolti questo pomeriggio nella tenuta dei Moratti a Imbersago, nel Lecchese.

In prima fila Ronaldo (in grande forma), Recoba, Vieri (quest'ultimi due arrivati in Panda), Materazzi e Pirlo. Dell'Inter attuale presenti il presidente Marotta e il ds Ausilio. Conceiçao e Ibra hanno invece declinato l'invito.

