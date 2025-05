La lotta Scudetto entra nel rettilineo conclusivo e Nicola Amoruso ha voluto dire la sua sulle frequenze di KissKissNapoli.it. Di seguito le parole riprese da TuttoNapoli: “In settimana credo che Conte abbia cercato di alleggerire la pressione perchè consapevole che i ragazzi già ne stanno avvertendo tanta. Ha dato tranquillità ai giocatori a livello mentale. Avrà ricordato ai suoi di “attaccarsi” al campionato straordinario che si è fatto sinora e che sono a due partite da un traguardo impensabile all’inizio, stando tante giornate sopra l’Inter campione in carica e finalista della Champions League. Tutti avrebbero firmato per arrivare a fine campionato in questa posizione e per questo ora ci vuole determinazione e coraggio.”