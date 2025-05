Sarà quindi il padovano Daniele Chiffi l'arbitro della sfida di domenica sera tra Inter e Lazio, valida per la 37esima giornata di Serie A. Chiffi che già aveva diretto la gara d'andata dell'Olimpico disputata lo scorso 16 dicembre e terminata con un sonoro 6-0 in favore dei nerazzurri. Quarto gettone per Chiffi in questo campionato con l'Inter, che vanta dieci vittorie, cinque pareggi e due sconfitte nei 17 precedenti con il 41enne direttore di gara.