Il Napoli comincia a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Fari puntati sulla difesa: secondo quanto riportato da Il Mattino, il nome in cima alla lista dei desideri azzurri è quello di Sam Beukema, centrale del Bologna fresco vincitore della Coppa Italia, nome presente sulla lista della spesa anche dell'Inter. La dirigenza partenopea lo segue da tempo e lo considera il profilo perfetto per guidare la retroguardia partenopea, anche alla luce della possibile cessione di alcuni elementi chiave.

Sempre secondo il quotidiano campano, le piste che portano a Pietro Comuzzo e Oumar Solet si stanno raffreddando, il primo per il recente rinnovo con la Fiorentina e il secondo anche per via delle vicende extracalcistiche che lo stanno vedendo coinvolto in questi giorni e che stanno frenando l’interesse del club azzurro.

