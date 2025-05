Layvin Kurzawa non ha mai dimenticato il Paris Saint-Germain. Il terzino sinistro, oggi giocatore del Boavista in Portogallo, ha parlato sulle colonne di Le Parisien delle sue scelte di carriera, della sua vita e della sua attuale visione del club di Luis Enrique. Con annesso messaggio in vista della finale di Champions League contro l'Inter del prossimo 31 maggio: "Spero al 1000 per cento che il Paris si aggiudichi la finale. Dopo aver trascorso quasi dieci anni in questo club, dove ho vissuto sia gli alti che i bassi, voglio sentirlo tirare un sospiro di sollievo e vedere il sorriso sui volti di tutti. Dei tifosi del PSG, dei parigini, degli allenatori, di tutte le persone che lavorano nel club".

Dopo aver giocato più di 154 partite ufficiali, Kurzawa ha anche ricordato la fine della sua avventura nel club della capitale la scorsa estate: "Voglio dire a queste persone che è il calcio che mi interessa. Quando sono arrivato al Boavista, non ho dato priorità all'aspetto finanziario. Solo al piacere di giocare di nuovo. Amo i francesi, amo la Francia, ho trascorso lì il 95% della mia vita, ma guadagnare molti soldi nel mio Paese è mal visto. Non ho rimpianti per la mia scelta di firmare per il Boavista. Non ho mai messo in discussione questa scelta; ho scoperto un nuovo gruppo e un nuovo modo di lavorare. I risultati sono arrivati ​​tardi, ma mi hanno anche permesso di avere un nuovo ruolo nello spogliatoio.