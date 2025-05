L'Inter progetta l'assalto a Joshua Zirkzee. Al momento, tutto il club nerazzurro è giustamente focalizzato sull'entusiasmante finale di stagione, ma appena Kovacs fischierà la fine della finale di Champions partirà concretamente l'offensiva per l'attaccante neerlandese del Manchester United.

Ne è convinto il Corriere dello Sport, che oggi spiega il piano interista per l'ex bolognese. Secondo il quotidiano romano, proprio in questi giorni Ausilio e Marotta hanno definito l'offerta da mettere sul tavolo dello Untied: l’operazione verrà strutturata attraverso un prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligo a determinate condizioni. Ebbene queste condizioni - secondo il CdS - dovranno essere collegate al rendimento di Zirkzee, piuttosto che ai traguardi potenziali della squadra.

Si valuta che oggi il cartellino dell'ex Bayern, pagato 40 milioni di clausola un anno fa dagli inglesi, valga circa 35 milioni più bonus: questa la cifra pensata per riscattarlo totalmente. Una quotazione non superiore visto il rendimento deludente in Premier, ma nemmeno troppo distante considerando la giovane età (24 anni il prossimo 22 maggio). Già pronto un contratto sulle stesse cifre percepite in Inghilterra, vale a dire 3,5 milioni a stagione. In caso di riscatto, però, si aggiungerebbero altri 4 anni con ingaggio a salire a scaglioni, accompagnato da bonus sostanziosi. Confermata l'idea di aggiungere un terzo attaccante di valore a Thuram e Lautaro.