Ligue 1 vinta in anticipo e due finali (una di Coppa di Francia e una di Champions League contro l'Inter) ancora da giocare. E il mirino del PSG e di Luis Enrique è puntato proprio lì, come confermato dal tecnico dei parigini nella conferenza stampa pre Auxerre: "Guardando il calendario di oggi, ho visto che mancava solo una partita di Ligue 1 domani, la finale di Coppa di Francia e poi la finale di Champions League. Prima del Mondiale per Club. Siamo nella fase finale del ciclo. Domani è una partita che dovrebbe prepararci a essere competitivi per entrambe le finali".

"Ci sono tre partite - ribadisce lo spagnolo in un altro passaggio -. Cercheremo di gestire tutto al meglio, in modo da arrivare in finale con i nostri giocatori al meglio. È difficile, ma non impossibile. Per quanto riguarda gli obiettivi, non ci sono cambiamenti. Devo dire che lo spirito dei giocatori non potrebbe essere migliore. Lo si vede in ogni allenamento. Siamo una squadra con un ottimo spirito. Quando ci si avvicina a due finali, lo spirito non potrebbe essere migliore. Saranno settimane fantastiche per i giocatori, per i tifosi, per tutti".