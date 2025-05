Adesso c'è anche l'ufficialità da parte della FIFA: la 32esima squadra che si qualificherà per l'attesissima Coppa del Mondo per Club in sostituzione dei messicani del Leon, esclusi per il mancato rispetto delle regole sulla multiproprietà, sarà decretata sabato 31 maggio, quando la squadra statunitense del Los Angeles Football Club e i messicani Club América si affronteranno in un'altissima sfida di play-in al BMO Stadium di Los Angeles, California, con inizio previsto per le 19:30 ora locale, le 4.30 italiane di domenica 1° giugno.

In caso di parità al termine dei 90 minuti, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, con un intervallo di cinque minuti. Se il punteggio rimane in parità al termine dei tempi supplementari, la squadra vincitrice sarà determinata ai calci di rigore. I vincitori dei play-in si aggiudicheranno l'ultimo posto disponibile per la finale mondiale per club di quest'anno e si piazzeranno nel Gruppo D insieme ai brasiliani del Flamengo, alla squadra tunisina dell'Espérance Sportive di Tunisi e al Chelsea.